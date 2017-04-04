Петухово, Курганская область, 4 апреля, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В Зауралье задержан предполагаемый убийца трех человек. Следствие подозревает в совершении жестокого преступления жителя Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

Pixabay.com Убийство

Напомним, утром 3 апреля в частном доме города Петухово были обнаружены тела хозяина дома, пенсионера МВД Олега Степанчука, его супруги Марины и тещи. Полицейские оперативно установили и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семьи — жителя Тюменской области 1977 года рождения. Ранее он был знаком с семьей потерпевших и бывал у них в доме.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствием ему в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Как сообщает Znak.com, местные жители считают, что убитый, вероятнее всего, торговал нелегальным алкоголем. Известно, что в маленьком городе Петухово, который граничит с Казахстаном, данный вид дохода весьма распространен.

Местные жители рассказали Znak.com, что Олег Степанчук, предположительно, незаконно торговал алкоголем, привезенным из соседнего Казахстана, с которым Петухово связывает железная дорога и полтора часа езды. «Водочный бизнес поставлен в Петухово на такую широкую ногу, что даже трудно представить. Те, кто им занимается, живут в хороших особняках. Алкоголь продают в колоссальных количествах. Здесь столько торговых точек с «левой» водкой, такие водочные склады! Приезжают, КамАЗами загружают и уезжают», — рассказывают горожане интернет-изданию.

«Это проблема всех территорий, которые граничат с Республикой Казахстан, — пояснил Znak.com предприниматель и депутат Петуховской городской думы Павел Чагочкин. — Если бутылка водки в Казахстане стоит 50−100 рублей, то у нас ее минимальная розничная цена в магазине — 190 рублей. При этом средняя зарплата в Петухово — от 10 до 15 тыс. рублей. Понятно, что люди делают выбор в пользу того, где дешевле. Поэтому эта проблема существует, и она очень актуальна».

Петуховцы связывают убийство Степанчуков именно с контрабандой алкоголя. Верны ли их домыслы, покажет следствие, которое пока находится в начальной стадии.