Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В весенний призыв 2017 года из субъектов Федерации, на территории которых дислоцируются войска Западного военного округа (ЗВО), в Вооруженные Силы РФ и другие воинские формирования будет призвано около 48 тысяч человек. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщила пресс-служба ЗВО.

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«В 26 субъектах Российской Федерации в границах ЗВО создано 994 призывные комиссии. На их заседания планируется вызвать более 220 тысяч граждан призывного возраста», — уточнил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО полковник Эдуард Нефедов.

Планируется призвать для прохождения военной службы более 5,9 тысяч граждан, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования, что составит более 13% от общего количества граждан, призываемых на военную службу.

«Особенностью призывной компании этого года стала возможность учащимся средних профессиональных учебных заведений получить право на отсрочку от призыва без ранее действовавшего ограничения по возрасту (до 20 лет)», — отметил Эдуард Нефедов.

Он констатировал положительную динамику комплектования войск призывниками с высшим образованием: «Осенью 2016 этого года количество призывников с высшим образованием составило 21% от общего количества призванных и направленных в войска и составило более 11 тысяч человек», — сказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО.

В ходе весеннего призыва 2017 года в военных комиссариатах продолжится практика привлечения для участия в заседаниях призывных комиссий представителей общественных и правозащитных организаций. Родители призывников смогут сопровождать воинские команды на всем пути следования.