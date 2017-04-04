Ярославль, 4 апреля, 2017, 17:25 — ИА Регнум. В адрес правительства Ярославской области бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров направил предложение — внести изменения в региональные Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Причалы в Ярославле на реке Которосль

В аппарат бизнес-омбудсмена поступило коллективное обращение от предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию яхт-клубов и лодочных баз на территории Ярославля. Поводом для обращения послужили требования Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области. В соответствии с ними, «причалы и пирсы, используемые для швартовки и стоянки судов, должны иметь надежное леерное ограждение высотой не менее 90 см…». При этом те же Правила требуют от баз-стоянок обеспечивать безопасность людей во время посадки, высадки и передвижения по причальным сооружениям.

По мнению заявителей, наличие леерного ограждения на причалах в зоне швартовки как раз мешает, а в ряде случаев делает невозможным безопасную посадку и высадку людей. Особенно актуальной эта проблема становится в темное время суток и при неблагоприятных метеорологических условиях. Также в Правилах присутствует такое понятие оценочного характера как «надежность» леерного ограждения, при этом сами критерии «надежности» отсутствуют.

По мнению юристов аппарата Уполномоченного, подобное понятие следует исключить из Правил, поскольку оно является коррупциогенным фактором.

«Считаем изложенные выше требования Правил трудновыполнимыми и обременительными для субъектов предпринимательской деятельности. Мы проанализировали региональное законодательство в этой сфере — в ряде других регионов, например, в Самарской области оборудование причалов леерным ограждением осуществляется только в тех местах, где не швартуются маломерные суда. Поэтому, на наш взгляд, Правила требуют изменений», — пояснила начальника отдела правового обеспечения аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Наталья Мамаева.

Позиция юристов аппарата Уполномоченного была поддержана представителями транспортной прокуратуры Ярославской области, поскольку требований к наличию верхнего леерного ограждения не содержит и федеральное законодательство.