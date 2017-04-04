Вильнюс, 4 апреля, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Литовская временная группа по координированию действий, касающихся Белорусской АЭС (БелАЭС) провела дискуссию о гарантировании безопасности жителей в случае аварии на БелАЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 апреля, в министерстве защиты окружающей среды Литвы.

Hendrik Tammen АЭС

Приглашенный на заседание директор Центра радиационной безопасности Альбинас Мастаускас представил международные требования, касающиеся подготовки и безопасности жителей в случае ядерной аварии, но и назвал нынешнее состояние аварийной готовности Литвы — какие работы по улучшению подготовки сейчас проводятся и какие еще только в подготовительной фазе.

В качестве одного из важнейших опросов, которые нужно решать, Мастаускас назвал необходимость пересмотреть, при надобности обновить или создать заново двусторонние или многосторонние соглашения об обмене информацией и координировании защитных действий в случае аварии. Кроме того, он информировал, что Литва и Белоруссия не подписали двустороннее соглашение, в котором были бы утверждены обязательства обмениваться информацией и координировать применение защитных действий в случае ядерной аварии.

Участвовавший в заседании директор департамента предотвращения загрязнения министерства защиты окружающей среды Литвы Виталиюс Ауглис, вызвав удивление членов временной группы, отметил, что сейчас в стране не названо ни одно должностное лицо, которое несло бы ответственность за защиту жителей и работы по координированию в случае ядерной аварии. Если смотреть на разные документы, упомянутая ответственность ложится на разных руководителей учреждений.

Председатель временной группы Виргилиюс Подерис рекомендует членам делегации Сейма на Балтийском ассамблее поднять вопрос подписания трехсторонней резолюции стран Прибалтики, в которой была бы выражена официальная позиция стран по вопросу региональной безопасности. Подобная резолюция была подписана 28 марта в Варшаве на трехсторонней ассамблее Литвы, Польши и Украины.