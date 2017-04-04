Калининград, 4 апреля, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Более ста морских пехотинцев и 12 бронетранспортеров приняли участие в учение, отработав оборону побережья Балтийского моря от высадки морского десанта условного противника. Как сообщили сегодня, 4 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского флота, морпехи встретили условного неприятеля у кромки моря, где огнем бронетранспортеров уничтожили передовой отряд морского десанта.

Штаб Балтфлота «точка-У» в Калининградской области

Наряду со стрелковым оружием и гранатометами военнослужащие применяли самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и минометы калибра 82 мм.

Кроме того, накануне в Калининградской области подразделения Балтфлота отработали действия по нанесению ракетного удара ТРК «Точка-У». На учение привлечено около 300 военнослужащих, задействовано до 30 единиц военной и специальной техники.

Ракетный удар был нанесен по мишеням, имитирующим полевой командный пункт, аэродром и базу материально-технического обеспечения условного противника.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что маневры в Калининградской области проходят на фоне агрессивных заявлений представителей НАТО в адрес российского эксклава.

Например, накануне в Daily Express вышла статья, в которой один из американских офицеров признался журналисту: «В США считают, что солдаты находятся здесь для ведения боевых действий. Они прибыли с оружием и правилом ведения боевых действий. Всё это направлено на восток, и Россия внимательно наблюдает за ситуацией».