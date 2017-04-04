Ярославль, 4 апреля, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы лишь в первом чтении приняли внесенные избирательной комиссией региона поправки в закон о выборах. Законопроект поддержали 26 депутатов, четверо проголосовали «против», еще четверо воздержались. Решение было принято со второй попытки: изначально «за» проголосовали 25 парламентариев.

Duma.yar.ru Председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров

Всего законопроект содержит более 80 поправок, приводящих областное законодательство о выборах в соответствие с федеральным. Среди них — снижение муниципального фильтра с 8% до 5%. При этом законопроект предусматривает, что один депутат сможет поставить свою подпись только за одного кандидата.

Также избирком предлагает обязать военнослужащих голосовать на спецучастках в воинских частях (раньше они ходили на выборы в гражданские УИКи) и увеличить избирательный фонд кандидатов с 20 миллионов рублей до 50 миллионов.

Отметим, что к законопроекту скопилось более четырех десятков претензий от различных инстанций. Правовые управления облдумы и правительства области, прокуратура и региональное управление Минюста РФ нашли в поправках противоречия федеральному законодательству. На «крайне низкое юридическое качество» поправок обращают внимание и депутаты.

Глава облизбиркома Олег Захаров на заседании думу пояснил, что обсудил претензии к поправкам с правительством, Минюстом и прокуратурой.

«Никаких концептуальных возражений нет, есть вопросы к формулировкам», — отметил Олег Захаров.

Напомним, что из-за отказа принимать поправки сразу в двух чтениях из фракции «Единой России» в облдуме был исключен глава комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков. Сам он связал свое исключение с тем, что «кому-то очень хочется превратить областную думу в машину для голосования». Теперь он автоматически лишится поста председателя комитета.