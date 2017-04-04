Москва, 4 апреля, 2017, 17:11 — ИА Регнум.



Oprf.ru Александр Бречалов

«Назначение временно исполняющим главы Республика Удмуртия — большая ответственность и новый вызов для меня. Спасибо за доверие Президенту России Владимиру Путину, — заявил Александр Бречалов, — Интересный и самобытный регион, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой. Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 4 апреля, президент РФ подписал указ об освобождении задержанного за взятки Александра Соловьева от должности главы Удмуртии в связи с утратой доверия.

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