Тамбов, 4 апреля, 2017, 18:11 — ИА Регнум.



Day Donaldson Алексей Навальный

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал публикации в интернете, касающиеся обвинений в коррупции в его адрес. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 4 апреля, в Тамбовской области, общаясь с рабочими «Русагро».

Медведев заявил, что так называемые расследования — это попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей. Он назвал такое поведение «бесчестной позицией».

Напомним, оппозиционный блогер Алексей Навальный опубликовал в интернете видеоролик, в котором утверждает, что Медведев через некоммерческие фонды, которые контролируют его друзья, родственники и однокашники, владеет огромным количеством элитной недвижимости и коммерческими активами, в том числе за рубежом.

Сперва на этот видеоролик не было никакой официальной реакции. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что не имеет смысла комментировать «расследование» команды Навального в отношении Медведева, так как оно носит «ярко выраженный предвыборный характер».

И вот теперь Медведев прокомментировал это «расследование».

»Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей», — сказал глава правительства.

По словам Медведева, все «расследование» сделано по принципу «компота».

»Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — посетовал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после публикации видеоролика Навальный вывел людей на неразрешенные митинги в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В столице были задержаны 600 человек.