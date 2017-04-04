Ярославль, 4 апреля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба отменила проведение аукциона на право выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили у УФАС по Ярославской области.

Фото Дмитрия Салихова в общедоступной группе Facebook «Дороги Ярославля» Ремонт дорог в Ярославле

Начальная стоимость работ выставленных на аукцион составляла 883 миллиона 217 тысяч 80 рублей. Аукцион должен был проведён 3 апреля. Однако УФАС по Ярославской области рассмотрел жалобу активиста Общероссийского Народного Фронта Александра Кулакова, в которой обращалось внимание контролирующего органа на намеренное укрупнение лота, что способствовало отсечению от участия в аукционе предприятий, необладающих большими средствами. Жалоба была удовлетворена, а аукцион был признан незаконным

«К нам поступили две жалобы — от ООО «Форс» и от Александра Кулакова. Обе жалобы были переданы в центральный аппарат ФАС России, который имеет право забрать любую жалобу у территориального органа и рассматривать самостоятельно», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе УФАС по Ярославской области.

Вопрос был рассмотрен на заседании специальной комиссии ФАС.

Представители Заказчика (МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля) в ходе заседания объяснили объединение ремонтных работ в общий лот из-за их схожести по типу. Однако комиссия решила, что представители мэрии Ярославля не представили доказательств, подтверждающих, что все подлежащие ремонту автомобильные дороги имеют общие границы и неразрывно связаны между собой, и что осуществление работ по объекту закупки выполнимо исключительно в рамках единого технологического процесса.

ФАС признала в действиях Заказчика и Уполномоченного органа (Департамент государственного заказа Ярославской области) нарушение федерального антимонопольного законодательства и обязала приостановить конкурсную процедуру по определению подрядчика до устранения нарушений.

В какие сроки может быть проведён новый аукцион пока не известно.