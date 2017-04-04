Симферополь, 4 апреля, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Лишь 6% украинцев назвали потерю Крыма важным вопросом. На это указывает социологический опрос компании InMind, который был проведен по заказу Мининформполитики Украины, сообщила директор компании Елена Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Всего 6% назвали ее среди трех проблем, которые волнуют сегодня украинцев… Вопрос звучал: «Какие три проблемы волнуют вас больше всего». На самом деле людей волнует война на востоке Украины, уровень жизни и экономическая ситуация на Украине», — заявила Попова.

В середине марта на Украине фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социальная служба Центра Разумкова провели опрос об отношениях Украины и России, сообщил ранее «Политнавигатор».

Согласно результатам опроса, 15% опрошенных заявили о желании найти любой компромисс с Россией для быстрого урегулирования конфликта и возвращения к дружественным отношениям. На юге и востоке доля тех, кто придерживается такой точки зрения, выше (30% и 29% соответственно), в центре и на западе — ниже (7% и 5% соответственно).

При этом почти половина респондентов (49%) заявили о том, что считают возможной нормализацию отношений с Россией в отдаленной перспективе. В большей степени такую точку зрения выразили на Донбассе (63%) и в центральной части Украины (52%). На западе и юге Украины число респондентов, придерживающихся такой точки зрения, составило 43% и 42% соответственно.