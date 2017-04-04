Опрос: лишь 6% граждан Украины озабочены потерей Крыма
Симферополь, 4 апреля, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Лишь 6% украинцев назвали потерю Крыма важным вопросом. На это указывает социологический опрос компании InMind, который был проведен по заказу Мининформполитики Украины, сообщила директор компании Елена Попова.
«Всего 6% назвали ее среди трех проблем, которые волнуют сегодня украинцев… Вопрос звучал: «Какие три проблемы волнуют вас больше всего». На самом деле людей волнует война на востоке Украины, уровень жизни и экономическая ситуация на Украине», — заявила Попова.
В середине марта на Украине фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социальная служба Центра Разумкова провели опрос об отношениях Украины и России, сообщил ранее «Политнавигатор».
Согласно результатам опроса, 15% опрошенных заявили о желании найти любой компромисс с Россией для быстрого урегулирования конфликта и возвращения к дружественным отношениям. На юге и востоке доля тех, кто придерживается такой точки зрения, выше (30% и 29% соответственно), в центре и на западе — ниже (7% и 5% соответственно).
При этом почти половина респондентов (49%) заявили о том, что считают возможной нормализацию отношений с Россией в отдаленной перспективе. В большей степени такую точку зрения выразили на Донбассе (63%) и в центральной части Украины (52%). На западе и юге Украины число респондентов, придерживающихся такой точки зрения, составило 43% и 42% соответственно.