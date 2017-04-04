Астрахань, 4 апреля, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В Астрахани сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в громком преступлении — вооруженном нападении и убийстве инспекторов ДПС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД РФ 4 апреля.

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По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, установлено местонахождение двух из восьми предполагаемых злоумышленников. В настоящее время они задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, дерзкое вооруженное нападение и убийство сотрудников полиции было совершено в Ленинском районе Астрахани 4 апреля 2017 года около часа ночи на улице Автозаправочной. На оформление ДТП прибыли 35-летний старший лейтенант полиции Владимир Дьяконов и его напарник, 36-летний лейтенант полиции Дмитрий Школьников.

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Преступники расстреляли их прямо в служебной машине из огнестрельного оружия. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

По данным УМВД региона, в розыск объявлены восемь подозреваемых. На сайте СКР Астраханской области сообщается о семи преступниках. Большинство из них — жители Астраханской области. «ГАЗель», на которой скрылись злоумышленники, уже обнаружена.