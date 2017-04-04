Тирасполь, 4 апреля, 2017, 16:47 — ИА Регнум. «Стабильность Приднестровья — это стабильность Центральной Европы», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский на прошедших 4 апреля в Верховном совете ПМР парламентских слушаниях с участием депутатов Госдумы РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.ru Вадим Красносельский выступает на парламентских слушаниях

Он раскритиковал намерение Молдавии и Украины установить совместный контроль на приднестровско-украинской границе. Эти действия, по словам Красносельского, приведут к большим потерям для приднестровской экономики и сокращению рабочих мест.

Приднестровье предложило поднять этот вопрос на международном уровне в формате «5+2». «Но, кроме Российской Федерации, отклика мы не нашли ни у кого. Только Россия однозначно заявила, что нельзя решать данные вопросы за спиной у Приднестровья», — рассказал Красносельский.

По словам президента, другие участники «Постоянного совещания…» даже не представляют последствий установки молдавско-украинского погранично-таможенного поста на приднестровско-украинской границе. Это очень опасная игра, отмечает глава государства, ведь появление молдавских силовиков за пределами Зоны безопасности может иметь непредсказуемые последствия.

Молдавия, по его словам, усиливает давление на республику, что может дестабилизировать ситуацию не только в ПМР, но и в Центральной Европе. «Спокойствия не будет, если решать вопросы таким образом. Это недопустимо», — подчеркивает Красносельский.

Давление на Приднестровье, по его словам, — это вызов для всего Русского мира. В Молдавии, отметил Красносельский, сегодня «усиленно культивируется идея, что именно Россия напала на неё в 1992 году». «Молдавско-приднестровский конфликт подается так, будто это была агрессия России, в то время как всем известно, что война началась с нападения полицейского спецназа на военный городок 14-й армии, фактически российской, пусть и подчиненной на тот момент СНГ», — напомнил президент ПМР.

Задача Приднестровья, по его словам, — «сохранение Русского мира на нашей территории». «Всем известна позиция Приднестровья — независимость с последующим присоединением к великой России. Это позиция народа, это позиция президента, это позиция депутатов Верховного совета и правительства. Эта идея консолидирует все приднестровское общество. Она прозрачна, понятна и одна. К сожалению, в Молдове нет общей идеи: президент предлагает одну форму решения проблем, премьер-министр и спикер парламента другую. При этом призываю молдавских коллег, чтобы Молдова определилась, к чему они идут. Пусть эта позиция будет для нас неприемлемой, но она будет понятна и прозрачна. Будет понятно, о чем мы говорим», — сказал глава государства.

Он отметил, что Приднестровье готово вести диалог за столом переговоров с Молдавией и искать компромиссы по социально-экономическим вопросам, но делать односторонние уступки не будет. «Основа всякого диалога — это компромисс, предполагающий движение навстречу друг другу. Если одна сторона движется, а другая стоит, — это уже уступки», — подчеркнул Красносельский.

Он заметил, что Приднестровье сделало ряд шагов навстречу Молдавии. Речь идет о решении застоявшихся проблем: нормализации работы школ с румынским языком обучения на территории Приднестровья и темы землепользования в Дубоссарском районе. Кроме того, согласно указу президента были упрощены миграционные правила для иностранных граждан и прекращены десяток уголовных дел в отношении должностных лиц Молдавии.

«Мы сделали первый шаг, и я лично предложил президенту Молдовы прекратить 10 на 10 уголовных дел. Мы прекратили в одностороннем порядке 10 уголовных дел в отношении должностных лиц Молдовы. Соответственно, мы ждем ответного шага. Но что-то мне подсказывает, что Молдова не готова этот шаг сделать. Если мы делаем шаг вперед, мы должны видеть шаг навстречу, иначе это будут уступки… Уступки недопустимы и неприемлемы», — подвел итог Вадим Красносельский.