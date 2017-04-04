Рига, 4 апреля, 2017, 18:14 — ИА Регнум.

Латвийские пограничники при содействии российских коллег перекрыли канал переправки африканских нелегалов из России в страны ЕС, сообщает портал Rus.delfi.lv. Мигрантов переводили через государственную границу по так называемой зеленой зоне. Напомним, по данным пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 22 февраля 2017 года латвийские пограничники задержали двух граждан Демократической Республики Конго (ДРК), а 3 марта — еще двух граждан ДРК и двух граждан Нигерии. Одновременно российскими коллегами были задержаны организаторы переправки нелегалов. Следствие по делу продолжается.

Gémes Sándor/SzomSzed Нелегальные мигранты

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2017 году из Латвии уже выдворено 84 иностранца, в том числе 69 вьетнамцев, а за весь 2016 год было выдворено 414 иностранцев, среди них — 330 вьетнамцев. Начальник Государственной пограничной службы Латвии Нормундс Гарбарс признал, что нелегалы все чаще направляются в страны Евросоюза, и в основном для этого используются страны Прибалтики. Таким образом, в последнее время Латвия превратилась в подпольный канал для незаконного перемещения нелегалов.

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