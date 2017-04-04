Рига, 4 апреля, 2017, 18:14 — ИА Регнум.

Сегодня, 4 апреля, правительство Латвии одобрило поправки к закону «О Национальной безопасности», предусматривающие, на основания решения главы министерства иностранных дел, то, что отдельных жителей могут не выпускать за пределы страны. По мнению правительства, это поможет не допустить участия жителей Латвии в вооруженных конфликтах за рубежом, сообщает LETA.

Латвия

Так, согласно принятым поправкам, министр внутренних дел может принять решение о запрете на выезд из Латвии на срок до одного года, если служба госбезопасности констатировала, что конкретный человек может представлять угрозу для безопасности государства, намеревается участвовать в террористической деятельности или вооруженном конфликте за рубежом. Данное решение можно оспорить в Верховном суде.

Поправки к закону вступят в силу 1 сентября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе об уголовной ответственности за незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом и их финансировании, а также вербовку, обучение и отправку лиц для участия в них. Наказание за участие в вооруженных конфликтах за рубежом предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Такое же наказание предусмотрено за финансирование вооруженных конфликтов.

На сегодняшний день известно о нескольких уголовных делах, возбужденных в отношении латвийцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР. За все время конфликта на Украине, в Латвии не завели ни одного уголовного дела против участников боевых действий на стороне официального Киева.