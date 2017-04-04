Махачкала, 4 апреля, 2017, 16:42 — ИА Регнум.

Прокуратура требует закрыть шесть крупных автозаправочных станций в Махачкале за нарушения требований лицензирования и безопасности. По итогам проверки заправок «ТНК», «Астра», «Гулкаспий», «ОМВ», «Согрнефть», «Ecopetrole» и двух АЗС сети «Ликойл» в суд направлены иски о приостановлении работы объектов до устранения нарушений, сообщил ИА REGNUM 4 апреля помощник прокурора Ленинского района города Хизри Арсланалиев.

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На трех станциях выявлены проблемы с налоговым законодательством, на двух — с лицензией и на одной — с пожарной безопасностью. На руководителей АЗС, где были выявлены нарушения, завели три административных дела за работу без лицензии и шесть дел за нарушение правил пожарной безопасности. Все материалы переданы в суд Ленинского района города, на территории которого находятся эти заправки.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Дагестане произошли три крупных взрыва на автозаправке, в которых погибли двое и пострадали десятки человек. Последний инцидент произошел 28 января при въезде в Махачкалу на АЗС «BP», где взорвалась цистерна с газом. Площадь пожара составила 120 кв. м. Ожоги 18% тела получил 26-летний работник заправки. АЗС была расположена впритык к жилым домам, которые получили повреждения.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, в регионе насчитывается 621 АЗС, из которых лишь 173 имеют лицензии Ростехнадзора. Большинство автозаправок также работают с грубыми нарушениями пожарной безопасности.