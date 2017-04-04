Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. В больницах Санкт-Петербурга остаются 50 пострадавших в результате теракта 3 апреля в городском метро, 10 их них находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Валерий Колабутин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в метро

«Всего эвакуировано в стационары 66 человек. Сегодня 50 пациентов остаются в стационарных учреждениях, 13 пациентов обслуживаются амбулаторно, один пациент выписался. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 10 человек», — сообщил Колабутин.

Большая часть пострадавших, по словам главы комздрава, находится в Мариинской больнице, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В частности в НИИ лежат 10 пациентов, включая 4 тяжелых, в Мариинской — 10 (3 в тяжелом), в ВМА — 9 (3 в тяжелом), 26-я больница — 7 человек, 122-я больница — 2 человека, Елизаветинская больница — 2 человека.

Единственный пострадавший ребенок — 13-летняя девочка — находится в состоянии средней степени тяжести в Детской городской больнице им. Раухфуса. 42 пациента получили психологическую помощь.

Валерий Колабутин добавил, что 3 апреля на месте происшествия в течение 10 минут после получения информации о взрыве работало уже 18 бригад скорой помощи. Всего в оказании экстренной медпомощи, транспортировке и эвакуации принимало участие 43 бригады.

По словам главы городского комитета по соцзащите Александра Ржаненкова, при теракте пострадали 64 человека, 11 погибли на месте и трое скончались уже после.

«Получилась магическая цифра 78 человек (78 — номер региона, присвоенный Санкт-Петербургу, — прим. ред.). Трагедия коснулась всех районов Петербурга (за исключением Колпинского и Курортного районов) и 16-ти субъектов Федерации. Ханты-Мансийск, Карелия, Ярославская область, Донецк (Украина), Саранск (Мордовия), Якутск, Великий Новгород, Кингисепп (Ленинградская область), Бишкек, Барнаул, Беларусь, Оренбург, Нижегородская (Дзержинск), Сертолово…» — перечислил Ржаненков.

По его словам, всего среди жертв теракта оказались 42 петербуржца, а также несколько жителей иностранных государств — Узбекистана, Белоруссии, Латвии и Таджикистана.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв в вагоне поезда, который двигался по синей ветке метро. По уточненным данным, в результате взрыва погибли 14 человек, более 50 — получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». 4 апреля СКР официально подтвердил, что взрыв в вагоне метрополитена Санкт-Петербурга 3 апреля совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.