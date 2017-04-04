Москва, 4 апреля, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддерживает распространение закона о сносе пятиэтажек в Москве на всю Российскую Федерацию и предлагает вместе с регионами обсудить предложения депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Фазиль Гадалов Пятиэтажный дом

«Правильней было расширять эту программу и на территории», — заявил Володин в ходе расширенного заседания Совета Думы с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам спикера Госдумы, в середине мая состоятся парламентские слушания, где законопроект о реновации жилья будет обсуждаться с представителями правительства, экспертами, представителями регионов, а также парламентариями. «Мы перед вторым чтением где-то в середине мая обязательно с вами проведем расширенные большие парламентские слушания, в рамках которых нам надо пригласить с вами и представителей регионов», — говорит он.

«Нам здесь нужно выйти на качественный законопроект, учитывая, что он не только новый, но и потому что это касается людей», — подчеркнул Володин.

В ходе дискуссии спикер Госдумы выступил против того, чтобы делать все нормы закона нормами прямого действия. «Это на самом деле неправильно. Нам нужно сегодня регионам дать больше возможностей, полномочий в тех вопросах, которые они лучше чувствуют: какая форма обсуждения, какая форма решения вопроса по сносу жилья, какие вопросы характерны для этого региона, а какие просто отсутствуют, — поэтому нам нужно здесь подходить, исходя из специфики регионов. А что касается базовых вопросов, защиты прав граждан — здесь нужно отстаивать свою позицию», — считает Володин.

В рамках работы над законопроектом принято решение о создании рабочей группы, которую возглавит глава комитета по строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»).

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Законопроект, направленный на реализацию программы Москвы по расселению пятиэтажек, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда. Инициатива направлена на создание прозрачных правил при реализации проекта реновации жилищного фонда в городе Москве, обеспечение жилищных прав граждан при их переселении и максимальное сокращение сроков строительства нового жилищного фонда взамен старых пятиэтажек.

Законопроект разработан в рамках поручения президента РФ.

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