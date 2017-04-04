Ереван, 4 апреля, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Посольство США в Армении выступило с заявлением по поводу прошедших 2 апреля выборах в парламент страны, в котором поздравили народ Армении и выразили определенную критику.

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В заявлении, в частности, говорится: «Посольство США поздравляет народ Армении в связи с прошедшими 2 апреля парламентскими выборами, которым предшествовала конкурентная борьба между партиями и политическими блоками в атмосфере доступности СМИ для выражения всех точек зрения. Обстановка в день голосования в целом спокойной и стабильной на всей территории страны, и избиратели могли спокойно реализовать свое право выбора. Посольство США согласно с предварительной оценкой наблюдателей БДИЧП/ОБСЕ, в которой отмечается, что выборы были организованы хорошо и в целом было обеспечено уважение в отношении основных свобод, но одновременно и отмечено, что «на выборах оставила след достоверная информация о предвыборных взятках» и давление на избирателей.

Призываем правительство Армении, партии и политическое сообщество работать сообща, чтобы с помощью наработки имеющихся или создания новых правовых механизмов рассеять эту озабоченность.

В течение 25 лет США последовательно содействовали Армении на пути развития демократических процессов и институтов. Мы горды тем, что в ходе этих выборов сотрудничали с правительством, оппозиционными партиями, гражданским обществом, а также с программой развития ООН, Евросоюза, Германии и Великобритании по внедрению системы идентификации избирателей. С помощью новой системы удалось обеспечить избирательный процесс без серьезных инцидентов, соответствующий избирательному законодательству Армении.

США продолжат рассматривать и анализировать отчеты международных и местных наблюдателей, а также следить за судебными поствыборными процессами. Сейчас, когда итоги выборов уже известны, мы приветствуем участие правительства, оппозиции и гражданского общества в продолжении процесса мирных прений и обсуждений».

По данному поводу высказался и председатель Европейской народной партии Жозеф Дол. Как сообщает офис РПА, в своем официальном микроблоге в Twitter он поздравил президентскую партию в связи с победой. «Мои поздравления Республиканской партии Армении в связи с чистой победой на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Большее доверие подразумевает большую ответственность, чтобы граждане воспользовались всеми проводимыми реформами, и улучшилось дальнейшее сотрудничество с ЕС», — написал Дол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правящая Республиканская партия Армении (РПА) по результатам прошедших 2 апреля выборов в Национальное Собрание получила стабильное (конституционное) большинство или 58 мандатов из 105.

По данным ЦИК страны явка избирателей составила 60,86%. Блок «Царукян» будет представлен в парламенте 31 депутатами, блок «Елк» (Выход) получит 9 мест, а «Дашнакцутюн» — 7.