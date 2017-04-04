Омск, 4 апреля, 2017, 16:10 — ИА Регнум. В Омской области депутаты Кормиловского райсовета единогласно проголосовали за отставку главы района Леонида Матиенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Kormil.omskportal.ru Леонид Матиенко

Заседание совета Кормиловского муниципального района состоялось сегодня, 4 апреля. На нем присутствовали 11 депутатов из 15. Также были приглашены главы сельских поселений, представители администрации района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте с инициативой о досрочном отрешении от должности главы Кормиловского района Леонида Матиенко выступил губернатор Омской области Виктор Назаров. В соответствующем обращении к депутатам говорилось, что глава района в течение трех лет «систематически нарушал законодательство о работе с документами, представляющими государственную тайну». Кроме того, райсовет по итогам 2015 и 2016 годов оценил работу главы и администрации района как неудовлетворительную.

В облправительстве уточнили, что 31 марта в совет района поступило предложение от восьми депутатов с инициативой отправить главу района в отставку.

«Одна из претензий к главе района — его постоянное отсутствие на заседаниях совета. Депутаты посчитали это крайним неуважением к высшему представительному органу района, на заседаниях которого решаются важнейшие для территории вопросы. Из 24 заседаний совета в 2016 году Леонид Матиенко присутствовал лишь на шести», — прокомментировала председатель совета Кормиловского муниципального района Светлана Энверова.

По ее мнению, при руководстве Матиенко «муниципальный район перестал быть целостной единицей на карте Омской области». «Все органы власти и местного самоуправления действуют в разрыве друг от друга. Администрация района утратила позиции координирующего органа, которая объединяет сельские поселения, советы сельских поселений, общественность в решении вопросов местного самоуправления», — отметила она.

Решение районного совета об удалении Леонида Матиенко в отставку вступит в силу после официального опубликования в районной газете «Нива» 7 апреля 2017 года.

Напомним, Леонид Матиенко выиграл досрочные выборы главы Кормиловского муниципального района в 2013 году, набрав 40,22% голосов.

Кормиловский муниципальный район расположен в центральной части Омской области. Площадь — 1,9 тыс. кв. км (1,3% от территории Омской области). Население района на 1 января 2011 года составляло 24,7 тыс. человек. Расстояние до областного центра — 50 км.