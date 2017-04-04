Тула, 4 апреля, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Второй театральный фестиваль «Tolstoy Weekend» пройдёт в Тульской области с 9 по 11 июня. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, стало известно в ходе оперативного совещания, проведённого губернатором Тульской области Алексеем Дюминым с членами облправительства 3 апреля.

Фото управления пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Алексей Дюмин отметил, что театральный фестиваль Tolstoy Weekend, прошедший впервые в сентябре 2016-го, имел огромный успех — билеты на спектакли были раскуплены ещё до его открытия.

«Мы все вместе приложили немало усилий, чтобы продолжить этот фестиваль, чтобы это большое культурное событие стало традиционным. Фестиваль Tolstoy Weekend — дополнительная точка притяжения туристов. Для людей, которые знают и любят Ясную Поляну, ценят театральное искусство и творчество Льва Николаевича Толстого», — сказал Алексей Дюмин.

В этом году фестиваль пройдет в июне — в эти дни музей-усадьба «Ясная Поляна» отмечает свою очередную годовщину со дня создания. Как ожидают организаторы, мероприятия посетят не менее пяти тысяч человек.

Директор мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая пояснила, что программа фестиваля Tolstoy Weekend включает спектакли Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и многих других. Особенным для усадьбы и фестиваля в 2017 году станет участие Liquid Theatre (ликвид-театра) — это единственный в России театр, работающий на постоянной основе над спектаклями и перформансами, исходя из особенностей территории, на которой находятся актёры. В этом году в показах иммерсивного театра будут задействованы тульские актёры.

«Специально для фестиваля Tolstoy Weekend «Ясная Поляна» и Liquid Theatre выбрали тему «Зелёной палочки» и начали работу над уникальным спектаклем, сочетающим опыты уличного, физического и визуального театра», — добавила Екатерина Толстая.

Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо задействовать все ресурсы для того, чтобы мероприятия прошли на самом высоком уровне.

«Второй фестиваль будет носить ещё более масштабный характер. Необходимо максимально широко распространить информацию о планируемом событии, она должна быть доступна для всех», — сказал губернатор.