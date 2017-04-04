Москва, 4 апреля, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Александру Бречалову предстоит тяжелейшая работа, итогом которой должно стать восстановление доверия жителей Удмуртии к власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»), комментируя назначение.

Kremlin.ru Александр Бречалов

«Учитывая формулировку, с которой в отставку был отправлен бывший глава Удмуртии, Александру Бречалову предстоит тяжелейшая работа, итогом которой должно стать восстановление доверия жителей Удмуртии к власти», — считает парламентарий.

Сама по себе республика является непростым регионом и с точки зрения структуры экономики: в ней сконцентрировано много предприятий военно-промышленного комплекса, указал он. «Поэтому сегодняшнее назначение говорит о большом доверии со стороны президента к тому опыту, который есть у Александра Бречалова», — заявил Неверов.

У Бречалова хорошее экономическое образование, опыт работы управленца в бизнес-структурах, но при этом он проявил себя и как общественный деятель, говорит депутат.

«В ОНФ он вел проекты, направленные на борьбу с коррупцией, на повышение прозрачности госзакупок, самих институтов власти. Я хочу отметить и личные качества Александра: неравнодушный человек, болеющий за дело, очень активный, всегда с интересными, свежими идеями. И на мой взгляд, у него есть все для того, чтобы справиться с той задачей, которую перед ним поставил президент», — сказал Неверов.

Президент РФ назначил Бречалова врио главы Удмуртии. Бречалов является членом советов при президенте РФ по противодействию коррупции (с 2015 г.), а также по стратегическому развитию и приоритетным проектам (с 2016 г.). Входит в экспертный совет при правительстве РФ.

Ранее президент подписал указ об освобождении задержанного за взятки Александра Соловьева от должности главы Удмуртии в связи с утратой доверия.