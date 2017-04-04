Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Готовность, с которой петербуржцы пришли друг другу на помощь после теракта в метро 3 апреля, свидетельствует об усилении самоорганизации общества. Об этом заявил ректор Восточно-Европейского института психоанализа, доктор психологических наук Михаил Решетников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербуржцы у метро «Сенная площадь» после теракта

Напомним, после взрыва в петербургском метро подземка полностью прекратила работу, власти объявили бесплатный проезд во всем общественном транспорте, электричках и по ЗСД, однако горожанам все же крайне сложно было выбраться из центра города — петербургским метро ежедневно пользуются более 2 млн человек.

Тогда обычные автомобилисты принялись бесплатно подвозить горожан до дома, координируясь через соцсети либо просто подбирая голосующих на остановках, некоторые службы такси и автозаправки объявили о бесплатных услугах. При этом при терактах в Москве несколько лет назад люди сообщали о таксистах, которые пытались многократно завысить стоимость поездки из центра, наживаясь на трагедии и испуге людей.

Читайте также: Петербуржцы и дальше предлагают свою помощь в поездках по городу

Михаил Решетников заявил, что российское общество переживает достаточно сложный для себя период. «У нас началась постепенно самоорганизация общества. И наиболее ярко это проявилось 26 марта (во время массовых митингов под лозунгами борьбы с коррупцией, которые прошли почти в ста городах страны — прим.ред.). Я думаю, что будет и еще», — сказал психоаналитик.

В свою очередь, политический психолог Мария Пушкина заявила, что после событий 3 апреля следует констатировать изменение отношений между людьми.

«Город изменился», — сказала она. Специалист сослалась на психолога Нейла Смелзера, описавшего шесть структурных изменений общества. «Четвертый — «этап ускорения» — означает, что должно произойти нечто, изменяющее людей, приводящее к быстрой трансформации сознания. И все сценарии такого изменения, описанные им, негативные, в том числе и теракты с жертвами. Думаю, что мы наблюдаем этот эффект. Насколько он долгий, сложно сказать, возможно, он будет сопровождаться и другими изменениями. Но мы наблюдаем естественную реакцию, которая рассматривалась во многих теоретических выкладках», — сказала Пушкина.

Как отмечают эксперты, не следует забывать о явлении вторичной травматизации: пострадавшими можно считать всех, кто видел последствия теракта, услышал, узнал о них, пережил испуг, растерянность, злость. В такой ситуации менее стабильные люди способны провоцировать панику в обществе, например, распространяя ложные слухи о других террористических атаках, — так они справляются с травмой.

Как заметил Михаил Решетников, при любой психологической травме происходит снижение интеллекта. «В четыре раза уровень интеллекта может снизиться при сильной травме. Люди фактически глупеют. Им нужна эмоциональная разрядка, но она возможна только в публичной форме», — подчеркнул он.

Мария Пушкина добавила, что в таких условиях, когда люди переживают ужас перед неизвестностью и не понимают, что следует предпринять, они жаждут объективной информации, источником которой во все времена считалась власть.

«Власть должна быть в постоянном диалоге с обществом, отвечать на его вопросы, объяснять, какие будут последствия, ждать ли повторений атак, что нужно делать», — отметила она. Пушкина сообщила, что ей понравилось и то, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выступил с видеообращением к горожанам, и то, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сегодня демонстративно отправился на работу на метро.

«Именно в подобных ситуациях, как в капле воды, отражается отношение общества и государства, граждан и власти», — сказала политический психолог Мария Пушкина.

Читайте также: Петербург никому не удастся запугать — Полтавченко

Читайте также: Губернатор Ленинградской области поехал на работу на метро