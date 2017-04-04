Москва, 4 апреля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро выросли к рублю на 5 апреля, говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Евро подорожал на 34,74 копейки и вновь превысил отметку в 60 рублей — валюта стоит 60,2427 копейки. Доллар США вырос на 41,57 копейки и составил 56,5553 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 5 апреля на 38,49 копейки — до 58,2146 рубля.

Днем ранее ЦБ РФ поднял курс доллара и евро. Официальный курс доллара поднялся почти на 18 копеек и составил 56,1396 рубля. Курс евро вырос на 8,5 копейки — до 59,8953 рубля.

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