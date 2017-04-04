Комрат, Молдавия, 4 апреля, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Экс-депутат Народного собрания Гагаузии, правозащитник Иван Бургуджи назначен советником башкана (главы) Гагаузии Ирины Влах по правовым вопросам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ru.wikipedia.org Флаг Гагаузии

Бургуджи, ранее остро критиковавший нынешнее руководство Гагаузии, заявил, что принял предложение Влах, потому что, «критикуя власти, всегда надо предлагать что-то позитивное, а предлагая, — следует помогать реализовывать».

«Одним критиканством далеко не уедешь и статус Гагаузии не укрепишь. Депутаты и башканы приходят и уходят, а Гагаузия должна сохраняться и укрепляться, несмотря на происки официального Кишинева», — сказал Бургуджи в интервью изданию «Тирас».

"Нынешнее руководство Молдавии и политическая элита страны до сих пор не осознали, что в составе Молдавии действует политическая автономия, со своими правами и полномочиями, со своим высшим представительным и законодательным органом, своей исполнительной властью и т.д., в отличие от остальных административных единиц страны. Теперь мы будем более системно приучать Кишинев к пониманию данного факта», — добавил политик.