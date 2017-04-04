Калуга, 4 апреля, 2017, 16:22 — ИА Регнум. В 2016 году с ходатайством о предоставлении статуса временного убежища в калужские миграционные органы обратились 2275 граждан Украины, в том числе 318 детей, что на 58,5% меньше, чем в 2015 году. За два месяца 2017 года убежище на калужской земле попросили ещё 126 граждан Украины, 18 из которых являются несовершеннолетними. Об этом заявили на координационном совещании руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Беженцы с Украины

Начиная с 2014 года, с ходатайством о предоставлении временного убежища в Калужской области обратилось 14 293 гражданин Украины.

Всего же в 2016 году на миграционный учет в калужском регионе поставили 214 480 иностранных граждан и лиц без гражданства. За два первых месяца 2017 года к ним добавилось ещё 24 937 человек. По этому показателю Калужская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области.

По словам министра труда и социальной защиты Калужской области Павла Коновалова, численность экономически активного населения области в 2016 году составила 535,3 тысяч человек (или 52,7% от общей численности населения региона), в том числе занятых в экономике — 512,8 тысяч человек. Численность населения в трудоспособном возрасте сохраняет тенденцию к снижению: в 2016 году она составила 581,2 тысячи человек, что на 10,9 тысячи меньше, чем в 2015 году.

Напомним, согласно данным Калугастата, численность населения Калужской области по состоянию на 1 января 2017 года составила 1 млн 16,5 тысячи человек, что на 6,8 тысячи больше, чем на 2 января 2016 года. Без учета внутриобластной миграции, в 2016 году в Калужскую область миграционный прирост составил 7756 человек.