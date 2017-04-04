Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Одну из шести тренировочных площадок ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону отремонтируют почти за 200 млн рублей. Объявление о проведении электронного аукциона на реконструкцию стадиона «Труд» размещёно на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону в ожидании ЧМ-2018

Заказчиком выступает министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Источник финансирования — региональная казна.

Перед тем, как приступить к выполнению работ, на территории вырубят деревья. Но нехватку зеленых насаждений компенсируют новыми саженцами. Затем специалисты приступят непосредственно к строительству футбольного поля, спортивно-оздоровительного комплекса, пресс-центра. Стадион сделают доступным и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также спортивная арена сможет вмещать 500 зрителей.

Сроки в документации не прописаны, но уже известно, что работы в 2017 году не завершатся. Полностью расплатиться с подрядчиком министерство планирует не позднее 28 февраля 2018 года. До этого срока стадион «Труд» должен соответствовать всем требованиям FIFA.

Напомним, в 2015 году был объявлен тендер на разработку проектной документации по стадиону стоимостью 13,4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время проведения мундиаля в Ростовской области задействуют шесть стадионов. Это ростовские «Олимп-2», «Локомотив», «Спортивный клуб Армии», «Труд», таганрогский «Торпедо» и азовский спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова. Ко всем спортивным объектам проложат линии широкополосного интернета, а также оснастят стадионы голосовой связью GSM.