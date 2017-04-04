Москва, 4 апреля, 2017, 15:20 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась телефонная беседа. Турецкий лидер выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Санкт-Петербурге, сообщает 4 апреля пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Анкары. Эрдоган также попросил Путина передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта людям.

«Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в антитеррористической сфере», — отметили в Кремле.

Кроме того, лидеры обсудили урегулирование ситуации в Сирии. В числе прочего Путин и Эрдоган договорились о дальнейшем содействии обеспечению режима прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики и продвижении женевских и астанинских переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, погибли 14 человек, более 50 — получили ранения. Следователям удалось установить личность предполагаемого исполнителя теракта — им оказался мужчина, останки которого были обнаружены в вагоне поезда.

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