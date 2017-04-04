Киев, 4 апреля, 2017, 15:02 — ИА Регнум. «С 1 апреля 2017 года в Донбассе войска ДНР и ЛНР ни одного дня не придерживались режима прекращения огня, в рамках достигнутого в Минске соглашения об установлении очередного режима тишины». Об этом 4 апреля на брифинге в Латвии заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Перед 1 апреля были предоставлены четкие приказы министру обороны, начальнику Генштаба по неукоснительному соблюдению украинской стороной режима прекращения огня. Хочу отдельно подчеркнуть, что Украина очень ответственно относится к соблюдению этого режима. Подчеркиваю, что сегодня мне доложили начальник Генштаба, министр обороны, что, к сожалению, ни одного дня, когда бы этот режим соблюдался бы «российской стороной», не было», — сказал Порошенко.

При этом он признал, что в Донбассе войска противника прекратили применение тяжелой артиллерии. «1, 2 апреля мы видели некоторое сокращение применения тяжелой артиллерии и минометов. К сожалению, вчера мы увидели резкую эскалацию. Количество обстрелов по отношению к 1, 2 апреля выросло в три раза. Во время минометного обстрела с применением 82-мм миномета погиб украинский военный», — добавил Порошенко.

Он также проинформировал, что страны «Нормандской четверки» прорабатывают повестку дня саммита. Порошенко отметил, что во время последнего телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель он «согласовал продление санкций в отношении России».

«Мы договорились, что инициируем или предложим повестку дня для саммита нормандского формата, где мы решительно будем требовать соблюдения и имплементации Минских соглашений, обсудим дорожную карту Минских соглашений, реализацию этого процесса. Я благодарен нашим европейским партнерам, что в случае, если Россия не продемонстрирует свою готовность прекратить огонь, свою готовность внедрить пакет по безопасности, наши партнеры готовы продемонстрировать продление санкций против РФ как эффективный механизм мотивации РФ придерживаться взятых на себя обязательства при подписании Минских соглашений», — подытожил Порошенко.

Кроме того, 4 апреля министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест РФ в связи с ее намерением провести призыв населения Крыма на военную службу в ВС РФ.

Официальный Киев ссылается на резолюцию 71/205 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)», в которой говорится, что РФ должна предпринять все меры для защиты прав человека на полуострове.

«В этом контексте было высказано требование отменить призыв на военную службу граждан…, а также обеспечить неукоснительное соблюдение российской стороной своих международных обязательств», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с весны 2017 года жители Крыма и Севастополя будут проходить военную службу во всех регионах России. 19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе.

Напомним, 29 марта 2017 года в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Участники встречи согласовали установление в Донбассе очередного режима прекращения огня с 1 апреля. При этом стороны договорились развести силы в Станице Луганской. 30 марта президент Украины Петр Порошенко дал поручение Генштабу Вооруженных сил Украины и Минобороны прекратить огонь в зоне АТО на Донбассе с 1 апреля. «Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны», — отметил Порошенко.

4 апреля пресс-центр украинского штаба АТО сообщил, что за минувшие сутки войска ДНР и ЛНР 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. «За минувшие сутки пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения. Двое украинских воинов погибли», — говорится в сообщении.