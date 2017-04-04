Киев, 4 апреля, 2017, 15:01 — ИА Регнум.

На Украине пользователи социальных сетей раскритиковали украинского певца, лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука за то, что он выразил накануне соболезнования жертвам теракта в Санкт-Петербурге.

PavloFriend Святослав Вакарчук

Основным нападкам Вакарчук подвергся за то, что написал слова соболезнований на русском языке.

«Ужасная новость из Питера… Искренние соболезнования семьям погибших от взрыва в метро!» — написал в Twitter артист.

Комментаторы осудили певца за то, что он выразил соболезнования людям из «страны-агрессора» и на языке «агрессора». Его также укорили в том, что он не говорит такие слова тем, кто ежедневно погибает в Сирии и Донбассе якобы «по вине России».

Большая часть подписчиков вступились за Вакарчука, напомнив, что он помогает проведению так называемой антитеррористической операции киевских силовиков в Донбассе, и приносит большую пользу своей деятельностью Украине.

Кроме того, комментаторы предположили, что жертвами теракта в Санкт-Петербурге стали простые люди, часть из которых могла выступать против «агрессии России» в Донбассе и «аннексии» Крыма, пишет украинский портал «Обозреватель».