Москва, 4 апреля, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, зачем понадобилось принимать отдельный закон по сносу пятиэтажек в столице, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Mos.ru Программа по сносу пятиэтажек в Москве

«Для каждой крупной федеральной программы будь то строительство Олимпийского комплекса в Сочи, подготовка на Дальнем Востоке к АТЭС, чемпионату мира по футболу принимается специальный федеральный закон с полным пониманием того, что невозможно в рамках действующего законодательства в понятные внятные сроки и эффективно реализовать крупные программы», — сказал Собянин, выступая в Госдуме.

«Если сложить по объему эти программы, которые я перечислил, они все равно все вместе взятые — они все равно в разы будут меньше той программы, которую нам предстоит реализовать», — сообщил мэр столицы.

Законопроект, направленный на реализацию программы Москвы по расселению пятиэтажек, внесли в Госдуму депутаты и члены Совфеда. Инициатива направлена на создание прозрачных правил при реализации проекта реновации жилищного фонда в городе Москве, обеспечение жилищных прав граждан при их переселении и максимальное сокращение сроков строительства нового жилищного фонда взамен старых пятиэтажек.