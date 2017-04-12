Екатеринбург, 12 апреля, 2017, 14:42 — ИА Регнум.

В Екатеринбурге в театре «Колизей» будут показаны самые популярные фильмы Тима Бёртона. Проект «Иноекино» устраивает ретроспективу кинолент «Бэтмен» (12 апреля, 19.15), «Эдвард руки-ножницы» (13 апреля, 19.00), «Сонная лощина» (15 апреля, 16.20) и «Крупная рыба» (16 апреля, 16.20).

Цитата из к/ф «Сонная Лощина». реж Тим Бёртон. 1999. США, Германия Местечко Сонная лощина

Уже сегодня, 12 апреля, на большой экран вернется фильм «Бэтмен», рассказывающий историю борьбы супергероя с его главным противником — Джокером. Роль Бэтмена досталась Майклу Китону, что поначалу возмутило любителей комиксов. Многие из них подумали, что в прокат выйдет комедия, однако фильм предстал в привычных для Бэтмена темных и серьезных тонах.

Киноретроспектива Тима Бёртона продлится до 16 апреля и представит фильмы в оригинальной озвучке с субтитрами.