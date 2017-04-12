Новосибирск, 12 апреля, 2017, 15:03 — ИА Регнум.

В Новосибирск на большие экраны возвращаются фильмы-легенды. С сегодняшнего дня, 12 апреля, проект «Иноекино» устраивает показ кинолент Тима Бёртона, которые больше всего зацепили зрителя.

Цитата из к/ф «Эдвард руки-ножницы». реж Тим Бёртон. 1990. США Сотворенный

В кинотеатре «Победа» будут представлены картины «Бэтмен» (12 апреля, 19.00), «Эдвард руки-ножницы» (13 апреля, 19.00), «Сонная лощина» (15 апреля, 17.00) и «Крупная рыба» (16 апреля, 17.00). Начнется показ с фильма о полюбившемся многим фанатам вселенной DC супергерое Бэтмене.

При обсуждении темы кинокартины Тим Бёртон заявил: «Весь фильм — это поединок двух уродов. Двух нарушителей спокойствия». По словам режиссера, любой человек, не работающий на общество, считается уродом и изгоем, тем не менее он свободен и делает все, что захочет. А это придает силы, что и произошло с Джокером.

Посмотреть на большом экране этот, а также другие фильмы Бёртона можно будет и в других городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.