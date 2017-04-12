Санкт-Петербург, 12 апреля, 2017, 15:21 — ИА Регнум.

Сегодня, 12 апреля в 19.20, в Санкт-Петербурге стартует показ фильмов Тима Бёртона кинокомпанией «Иноекино». Картины будут представлены на оригинальном языке с субтитрами.

Цитата из к/ф «Крупная рыба». реж Тим Бёртон. 2003. США Сын пытается воссоздать ускользающую жизнь отца в серии легенд и мифов

Показ будет длиться с 12 по 16 апреля в кинотеатре «Аврора». Начнется ретроспектива с легендарного фильма «Бэтмен», ставшего отправной точкой целой серии картин о супергерое из вселенной DC.

Кинолента имеет характерную для Бёртона «готическую» стилистику и оказал немалое влияние на Голливуд, способствуя развитию такого жанра, как фильмы о супергероях.

Также зрителям будут представлены такие культовые фильмы Бёртона, как «Эдвард руки-ножницы» (13 апреля, 19.20), «Сонная лощина» (15 апреля, 19.00) и «Крупная рыба» (16 апреля, 19.20).