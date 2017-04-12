Москва, 12 апреля, 2017, 15:33 — ИА Регнум.

Сегодня, 12 апреля, в Москве начинается ретроспектива фильмов экстравагантного режиссера Тима Бёртона. Кинокомпания «Иноекино» представит на больших экранах киноленты, в которых наиболее выражается стиль Бёртона.

Цитата из к/ф «Бэтмен». реж Тим Бёртон. 1989. США, Великобритания Только Бэтмен может ему помешать…

Агентство Entertainment Weekly признало Тима Бёртона 49-м величайшим режиссером, так как за время своей работы он получил большое количество наград, среди которых и два Оскара.

Фильмы «Бэтмен» (12 апреля, 19.30), «Эдвард руки-ножницы» (13 апреля, 19.30), «Сонная лощина» (15 апреля, 19.00) и «Крупная рыба» (16 апреля, 19.00) будут представлены в кинотеатре «Формула Кино Горизонт». Следует заметить, что картины в оригинальной озвучке с субтитрами.

Подобные показы будут проведены в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Ретроспектива начнется с фильма «Бэтмен».