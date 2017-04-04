Москва, 4 апреля, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Никакого коврового сноса пятиэтажек не будет, это полностью исключено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на расширенном заседании Совета Думы.

Kremin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин

Публикуемые в сетях и в СМИ списки сносимых домов ничего общего с действительностью не имеют, отметил Собянин. «Публикуемые в сетях, в СМИ списки ничего общего с действительностью», — сказал мэр.

Первый этап реновации — экспертиза домов, с учетом всех пожеланий жителей. «Мы смотрим состояние домов и желание граждан,… информацию от местных депутатов для того, чтобы формировать первоочередной список, примерный список по включению в программу. На основании этих предложений мы проведем голосование жильцов и только с учетом их мнения и состояния дома мы будем включать в программу реновации те или иные дома», — пояснил он.

«Никакого коврового сноса, которым пугают, никакого включения без учета мнения жителей не будет, это полностью исключено», — обещает Собянин.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 4 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин выступает на расширенном заседании Совета Думы РФ, посвященном вопросу реновации жилья в столице.