Москва, 4 апреля, 2017, 22:01 — ИА Регнум.

В апреле 2017 года кинокомпания «Иноекино» организует Российскую ретроспективу наиболее полюбившихся зрителям фильмов Тима Бёртона. «Бэтмен», «Эдвард руки-ножницы», «Сонная лощина» и «Крупная рыба» появятся в кинотеатрах Санкт-Петербурга («Аврора»), Москвы («Формула Кино Горизонт»), Екатеринбурга («Колизей») и Новосибирска («Победа»).

«Иноекино» Тим Бёртон

Уже 12 апреля можно будет увидеть «Бэтмена», 1989 года. Многие исследователи творчества Тима Бёртона считают, что огромное влияние на его работу оказали женщины, с которыми режиссер шел рука об руку в разные периоды своей жизни. Первой постоянной девушкой Бёртона стала Джули Хиксон, сценарист, продюсер и режиссер. Под ее влиянием были сняты первые самостоятельные фильмы Бёртона. Она же участвовала в разработке основных набросков сценария к ленте «Бэтмен», которой в ближайшем будущем суждено было стать первой частью целой серии фильмов о супергерое, снятых компаний Warner Bros. Фильм создан в типичном для Бёртона готическом стиле и стал новым эстетическим каноном для вселенной Бэтмена.

Цитата из к/ф «Бэтмен». реж Тим Бёртон. 1989. США, Великобритания Таинственный мститель

Сюжет, пожалуй, знаком многим. Будучи ребенком, Брюс Уэйн становится свидетелем убийства своих родителей. Это сказалось на мальчике, и, став взрослым, он решает искоренить всю преступность в родном городе Готэм. Брюс придумывает себе образ Бэтмена, человека — летучей мыши, и выходит на след своего главного противника — Джокера.

В фильме снялись такие известные актеры, как Майкл Китон (главная роль), Джек Николсон, Ким Бэйсингер, Роберт Вул и Джек Пэланс. Однако Николсон не сразу согласился на роль Джокера. Окончательно убедили знаменитость высокий гонорар, предполагаемый доход от сборов и удобный график съемок.

Дмитрий Третьяков, креативный директор ИА REGNUM неоднозначно высказывается о творчестве режиссера: «Фильмы Бёртона любить сложно. Я хочу сказать, мне их любить сложно. Все какое-то полосато-кривое, противненькое. До панка недотягивает, на сюррелизм только намекает. Сценарии, о которых так много говорят, плоские, предсказуемые, может, пара фраз в диалогах… но и все. Несерьезно. Одинаково. Разве может художник 27 лет одинаково?

Вот 28 лет назад было что-то. Но быстро прошло. Фильм. Фильмище! «Бэтмен» навсегда (то есть долгие 18 лет до Нолана) задает тон и якобы меняет саму комикс-индустрию, порождает аж три превосходящие друг друга в бессмысленности клона (включая один от самого Бёртона). И приносит «Оскара» другим людям в 2014 году. Бэтмен для кинокомикса, как «Новая надежда» для кинофантастики — возрождение умершего жанра на новых началах с намеком на смысл, но еще без оного.

Легко принять самокопирование за стиль и приходить в зал из года в год, чтобы получить еще немного ровно того же, что и в прошлый раз. Безопасный кинопоход — ведь все понарошку: кровь, грязь, нищета, смерть, чувство и мысль. Гигантский киносериал Бёртона. Но легкость — это не любовь, это привычка. Легко привыкнуть. И даже яростно биться в сетях, отстаивая привычную безопасность. Но любить невозможно».

Цитата из к/ф «Эдвард руки-ножницы». реж Тим Бёртон. 1990. США Человеческое существо

Следующий фильм ретроспективы — «Эдвард руки-ножницы» — будет показан 13 апреля. Впервые лента появилась на экранах кинотеатров в 1990 году, и опять «cherchez la femme». Время, когда был снят этот фильм, называют периодом Лизы Мэри, бывшей танцовщицы стриптиза, художницы, а в дальнейшем и актрисы. С ней Бёртон был в отношениях более десяти лет. Сюжет картины через очевидный гротеск совмещает сочувствие и романтику. Эдвард — не человек, скорее киборг, у которого вместо рук подобие ножниц. Ученый, создавший героя, воспитывал его как сына. Но жизнь не вечна, и вскоре «отец» отправился в мир иной, так и не успев доделать руки новоявленному Буратино — вместо рук у него бытовой инструмент. Но и с этой особенностью слава об Эдварде разлетается по всему городу, он начинает стричь кусты, собак, женщин. И влюбляется.

С фильма «Эдвард руки-ножницы» начался известный «Бёртон — Депп». В качестве претендентов на роль Эдварда также рассматривались Том Круз, Роберт Дауни — младший и Джим Керри. Однако колесо фортуны упало под ноги именно Джонни Деппу. Сотрудничество с Бёртоном сыграло значительную роль в становлении актера, а роль Эдварда принесла Деппу его первую награду — «Золотой глобус».

Цитата из к/ф «Сонная Лощина». реж Тим Бёртон. 1999. США, Германия Не легенда, а страшная правда

«Вы можете запереть двери. Вы можете закрыть окна. Но сможете ли вы пережить эту ночь?» Еще один культовый фильм Тима Бёртона «Сонная лощина» можно будет посмотреть в кинотеатре 15 апреля. И снова период Лизы Мэри, и снова главная роль у Джонни Деппа. Готический фильм ужасов является вольной экранизацией новеллы Вашингтона Ирвинга. Главный герой киноленты Икабод Крейн отправляется в деревню Сонная Лощина разгадать серию загадочных убийств, совершенных якобы всадником без головы. Леденящие душу старинные легенды, виртуозно сплетенные с воспоминаниями о несчастливом детстве главного героя, оборачиваются красивой историей любви.

Фирменный стиль Бёртона, нарочитая театральность и тонкий юмор создают эффект погружения в немного наивный мир детских страхов и давно забытых мифов и легенд.

Цитата из к/ф «Крупная рыба». реж Тим Бёртон. 2003. США Взлеты и падения в жизни человека

В воскресенье, 16 апреля, можно будет увидеть «Крупную рыбу», фильм, вышедший в 2003 году. В жизнь Бёртона пришла новая женщина, следовательно, и новый этап — период Хелены Бонэм Картер. Рождение сына и смерть обоих родителей оставляет след в творчестве режиссера, и он создает свой один из самых противоречивых фильмов. Выбиваясь из общего стиля Бёртона, картина послужила почвой для слухов в прессе, что у режиссера начался творческий кризис. Тем не менее реакция кинокритиков на фильм была в большинстве своем положительной.

В основу фантастической трагикомедии положен роман американского художника и писателя Дэниела Уоллеса «Крупная рыба. Роман мифологических пропорций». История рассказывает о непростых отношениях фантазера Эдварда Блума и его прагматичного сына Уильяма. Перед смертью отец рассказывает Уильяму невероятные истории о своей жизни, место в которых находят оборотни, колдуны, сиамские близнецы, великаны и еще множество небылиц. «Крупная рыба» — самый светлый фильм Бёртона, наполненный массой архетипов американской мифологии, узнаваемых с первого взгляда.