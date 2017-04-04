Махачкала, 4 апреля, 2017, 14:09 — ИА Регнум.

Дагестанцы с раннего утра 4 апреля несут цветы и свечи на центральную площадь Махачкалы в память о жертвах трагедии в Санкт-Петербурге. Соболезнования и слова поддержки выразил и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алиса Алдашева Цветы на центральной площади Махачкалы в память о погибших в метро Санкт-Петербурга

«Террористы без веры и национальности организовали сегодня взрывы в метрополитене Санкт-Петербурга, унесшие человеческие жизни. Нелюди без чести и совести снова совершили злодеяние в отношении ни в чем не повинных людей. Дагестанцы ведут борьбу с терроризмом уже долгие годы, на пути борьбы с этим злом мы потеряли лучших наших сыновей, и народ наш не понаслышке знает, что это за беда. Выражаю соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Дорогие петербуржцы, Дагестан и вся Россия с вами! Мы не дадим себя запугать! Террористы и их вдохновители будут найдены и получат по заслугам!», — написал на своей странице в Instagram Абдулатипов.

Напомним, накануне днем в Петербурге между станцией «Сенная площадь» и «Технологический институт» в тоннеле произошел взрыв. Погибли 14 человек более 50 госпитализированы с ранениями.