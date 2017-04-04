Черкесск, 4 апреля, 2017, 13:54 — ИА Регнум.



Politika09.com Совет общественных организаций Карачаево-Черкесии

Совет общественных организаций Карачаево-Черкесии считает провокационными лозунги двух организаций — «Конгресса Карачаевского народа» и «Совета старейшин черкесского народа», действующих на территории республики. Цель двух этих объединений, по мнению общественников, разрушение конституционного строя России.

Об этом Межнациональный совет заявил в обращении к жителям республики, призывающем не поддаваться на провокации, которые могут привести к нестабильности в регионе, передает 4 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«Лозунги, которые сегодня произносят представители организаций «Конгресс Карачаевского народа» и «Совет старейшин черкесского народа» перекликаются с деятельностью лиц, проплаченных западными организациями, действующими на территории страны. А их общая конечная цель — разрушение конституционного строя нашего государства», — говорится в тексте обращения.

По мнению членов Межнационального совета, эти организации не проявили себя в какой-то социально-полезной деятельности и не принимали участия в решении реальных проблем своих народов. «Они представлены в основном несколькими сообщниками, которые время от времени активизируются для выполнения заданий заказчиков», — отмечается в заявлении.

Жители республики во имя сохранения стабильности в регионе, не должны поддаваться на провокации «Конгресса Карачаевского народа» и «Совета старейшин черкесского народа», считают в Межнациональном совете. «Нужно трезво оценивать громкие лозунги, цель которых реализация политических амбиций конкретных лиц, которые с помощью таких провокаций решают свои личные вопросы», — заявили общественники.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2017 года «Конгресс карачаевского народа» проголосовал за возвращение прямых выборов главы республики. Делегаты съезда высказались также за возвращение к практике прямых выборов глав всех уровней исполнительной власти — от местного до республиканского. В резолюции съезда его участники оставили за собой право инициировать проведение референдума по данному вопросу.

Кроме того, было внесено предложение по изменению процедуры выборов депутатов всех уровней — от местных представительных органов до республиканского парламента. Без установления мажоритарно-пропорциональной системы выборов, как считают участники съезда, «невозможно реальное построение гражданского общества в Карачаево-Черкесии».

Ранее, «Совет старейшин черкесского народа» высказал озабоченность кадровой политикой властей, проводимой в регионе, которая, по словам общественников, «приобретает яркий национальный характер». В частности, черкесских активистов обеспокоил вопрос снятия с должности руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» и АО «Газпром газораспределение Черкесск» — Гузера Хашукаева — представителя черкесской национальности.

Отметив, что преследования Хашукаева связаны именно с его национальностью, общественники обратились в заявлением к председателю ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко, главе республики Рашиду Темрезову, полномочному представителю президента РФ в СКФО Олегу Белавенцеву.

В нем старейшины отметили, что показатели работы Хашукаева не могут быть причиной его увольнения, так как газовые компании КЧР являются одними из лучших на Северном Кавказе, и попросили разобраться и повлиять на ситуацию. «Такого рода непродуманные действия в регионе, где людей отличает обостренное чувство справедливости, реально могут привести к ухудшению социального климата и к неизвестным осложнениям социально-политической обстановки», — говорится в заявлении черкесских активистов.