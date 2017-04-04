Москва, 4 апреля, 2017, 13:44 — ИА Регнум.



Forumdaily.com Президент России В.В.Путин

Звонок, который сделал американский президент Дональд Трамп президенту РФ Владимиру Путину в день теракта в Санкт-Петербурге, был направлен на выражение солидарности с народом России, сообщил сегодня, 4 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это был звонок, который американский президент сделал для того, чтобы выразить соболезнования и заявить о солидарности с российским народом», — сообщил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, узнав, что в Санкт-Петербурге произошел теракт, Трамп заявил, что это — «ужасное событие».

Трамп позвонил российскому президенту и выразил свои соболезнования. Американский лидер попросил передать слова поддержки российскому народу.

Свои соболезнования также выразили представители других стран. Так, телеграмму с соболезнования в Россию направил председатель Китая Си Цзиньпин.

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Напомним, теракт произошел накануне, 3 апреля, в Санкт-Петербурге: в вагоне метро во время движения сработало взрывное устройство. Российские правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт.

Расследуется уголовное дело. Предположительно, взрыв произошел в результате действий террориста — смертника. В результате теракта погибли 14 человек.