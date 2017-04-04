Рига, 4 апреля, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назвал сознательной провокацией с российской стороны выбор певицы Юлии Самойловой на конкурс «Евровидение». Об этом он заявил журналистам в Латвии, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, российской стороне была «четко известна» принципиальная позиция Украины по Крыму — полуостров незаконно аннексирован и посещать его можно только через административную границу с Херсонской областью.

«Другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции», — сказал Порошенко, пояснив, что на провокацию со стороны РФ Киев не пошел, а власти страны «действуют последовательно».

«Как известно, России не требовалось участие в Евровидении, ей требовалась провокация», — заявил президент Украины, выразив удовлетворение тем, что благодаря действиям Киева «этой провокации удалось избежать».

Ранее Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) призвал Европейский вещательный союз (ЕВС) не вмешиваться во внутренние дела Украины и уважать суверенитет страны.

Так Киев отреагировал на письмо генерального директора ЕВС Ингрид Делтенре о том, что ряд вещательных компаний ЕС может бойкотировать конкурс «Евровидение» в Киеве из-за недопуска к участию представительницы России Юлии Самойловой.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым — там в 2015 году прошел концерт певицы. России было предложено заменить участника.