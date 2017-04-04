Барнаул, 4 апреля, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Жителю Павловского района предстоит ответить за ДТП, в котором погибла его супруга. Подробности сегодня, 4 апреля, сообщила заместитель прокурора Павловского района Людмила Еманова.

Светлана Шаповалова Снежный плен. Дороги Алтая

Она напомнила, что трагедия произошла 14 ноября 2016 года. Несмотря на снегопад и буран, водитель проявил преступное легкомыслие, решившись на обгон на 33 км. автодороги «Павловск-Колыванское-Ракиты-Топчиха». Совершив обгон КамАЗа, автомобилист Toyota Lite Ace столкнулся с УАЗ-3303. Супруга, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.

«Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч.3 ст.264 УК РФ, наказание за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, штормовой характер погоды не раз становился причиной ЧП на дорогах в Алтайском крае.