Барнаул, 4 апреля, 2017, 13:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае уничтожили две партии санкционных товаров, выявленных недавно сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на автомобильных пунктах пропуска «Кулунда» и «Веселоярск». Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает Управление россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Россельхознадзор Санкционная продукция – мясо птицы США и Венгрии — изъята и уничтожена на Алтае

В обоих случаях нелегальный товар в Алтайский край пытались ввезти граждане Республики Казахстан. В первом случае выявили 15-килограммовую упаковку мяса птицы происхождения США, во втором — 22 упаковки грудок уток производства Венгрии (264 кг).

Россельхознадзор Санкционная продукция – мясо птицы США и Венгрии — изъята и уничтожена на Алтае

Изъятая продукция уничтожена путем денатурации хлорной известью и помещена в биотермическую яму.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территорию Алтая санкционные товары попадают из Республики Казахстан: за 2016 год сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю и отдела пограничного ветеринарного контроля выявили 34 контрабандные партии продуктов, общий вес которых составил более 900 килограмм.