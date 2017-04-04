Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Движение на участке второй («синей) линии Петербургского метрополитена закрыто от станции «Московская» до станции «Петроградская», все промежуточные станции данного участка закрыты на вход и выход, сообщила пресс-служба подземки.

ИА REGNUM 03.04.2017 Помним. Скорбим

«Проводится тотальная проверка и станций, и тоннелей. Все станции и тоннели петербургского метрополитена вновь экстренно проверяются», — говорится в сообщении пресс-службы

В связи с закрытием движения на центральном участке второй линии в кратчайшие сроки будет возобновлено движение на бесплатном автобусном маршруте № 2М от станции метро «Петроградская» до станции метро «Московская», сообщил городской комитет по транспорту.

Кроме того, в усиленном режиме работает трамвайный маршрут № 3, связывающий станции метро «Сенная площадь», «Гостиный двор», «Горьковская».

Как позже уточнили в пресс-службе подземки, все станции метрополитена и тоннели были проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. С 13:45 метро в работает в обычном режиме.

Накануне днем на второй линии метро Петербурга, между станцией «Сенная площадь» и «Технологический институт», в тоннеле произошел взрыв. Погибли 14 человек, около 50 госпитализированы. Возбуждено дело по статье «теракт». Его расследует Следственный комитет РФ.