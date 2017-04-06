Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



Министр финансов Михаил Иванович Терещенко (1886–1956)

24 марта в Екатерининский зал Госдумы явились учащиеся средних учебных заведений Петербурга. Дети принесли с собой знамена, на которых были надписи: «Привет Временному Правительству!», «Дорогу молодой России!», «Да здравствует свободная школа в свободной стране!», «Готовьте снаряды!».

В речи к учащимся Чхеидзе сказал:

«Я вижу на вашем знамени надпись: «Привет Временному Правительству», но для вас не секрет, что многие из них (из его членов) еще накануне революции дрожали и призывали не верить. Вы его приветствуете. Очевидно, вы верите, что оно будет высоко нести новое знамя. Если вы уверены в этом, то оставайтесь при этой уверенности. Мы и сами его поддержим, пока оно будет проводить демократические принципы. Но мы ведь знаем, что Правительство наше не демократическое, а буржуазное. Следите же зорко за его деятельностью. Мы поддержим всякие его шаги, которые будут клониться к общей пользе, но все другое мы будем разоблачать, ибо перед нами судьба России. Мы должны также стремиться к ускорению [созыва?] Учредительного Собрания».

В этот же день в Госдуме совещались делегаты от воинских частей фронта и провинциальных городов. Основным вопросом было продолжение войны. В «Хронике Революции 1917 года» оно описано следующим образом:

«Представитель Исполкома Сов. Р. и С. Д. предложил собранию резолюцию, требующую, чтобы Временное Правительство заявило, что оно отказывается от каких-либо аннексий и контрибуций. Необходимость принятия такой резолюции докладчик мотивировал тем, что Временное Правительство, в лице министра иностр. дел, толкует смысл происшедшего переворота в том смысле, как это понимало старое правительство. Вместе с тем докладчик указал, что Исполком Совета высказывается против всего того, что дезорганизует армию, и стоит за сохранение ее обороноспособности и боеспособности.

Война за свободу народов!

После бурных и продолжительных прений, в которых принял участие член Врем. Комитета Гос. Думы, была принята следующая резолюция: «Собрание 87-ми чинов, прибывших с фронта и городов, приветствует Сов. Р. и С. Д. в его политической деятельности, направленной к обеспечению за демократическими слоями России результатов революционной победы над царизмом, к Поддержке Временного Правительства при исполнении правительством его декларации; собрание считает, что свободная Россия не может желать порабощения других народов, и Временное Правительство должно объявить всем народам, что, не стремясь ни к каким завоеваниям, Россия будет вести войну лишь для своей обороны, пока Германия и Австрия не объявят, что и они не стремятся к завоеваниям и согласны обсуждать условия мира без присоединения территорий и без уплаты контрибуций».

На этом же собрании решено образовать бюро, в которое войдут 4 представителя от делегатов фронта, 2 от делегатов провинциальных городов и 3 от Исполкома Сов. Р. и С. Д. Задачей этого бюро является организация всероссийского съезда».

На собрании Совета солдатских и офицерских депутатов в Петрограде решили перевести на немецкий язык воззвание Совета рабочих и солдатских депутатов «К народам мира» и напечатать его в 500 тысячах экземпляров.

В газете «Московские ведомости» 24 марта вышла статья, направленная против социалистической пропаганды и в поддержку правительства:

«Наша обязанность

Россия переживает критический момент. В виду исключительных обстоятельств времени, ей настоятельно необходимо чрезвычайное напряжение сил и средств, которое достигается только путем единения всех групп населения и сохранения полного порядка. Наша основная обязанность заключается в поддержке Временного Правительства, в проявлении полного доверия к его деятельности: от этого зависит будущность России.

Митинг в Раздольном, Приморский край. Апрель 1917

К сожалению, некоторые общественные группы начинают проявлять весьма своеобразное отношение к новому порядку, подрывая доверие к действующему ныне Временному Правительству. Такими выступлениями отличается «Социал-Демократ», орган большевиков, обвиняющий Временное Правительство в заключении какого-то договора «о совместной борьбе против демократии, против завоеванной ею свободы». Одновременно с этим выдвигаются требования немедленного осуществления крайних домогательств социал-демократической программы. Вообще, делается неправильная оценка положения, выдвигаются невозможные требования, что в общем итоге еще более осложняет и без того весьма затруднительное положение, когда у нас во всем ощущается недостаток и в то же время неприятель угрожает независимости государства, свободе его населения. Очень возможно, что большевики руководятся в своей агитации соображениями тактического характера, именно стремлением заручиться расположением народной массы и увеличить сторонников своей группы. Но каждая агитация обязана считаться с окружающими обстоятельствами: в противном случае она приведет к последствиям диаметрально противоположным ожидаемым. Очень возможно, что и большевикам придется каяться за свои нынешние выступления, направленные к ослаблению порядка и благоустройства в России.

Для беспристрастной оценки положения следует заметить, что нынешнему правительству досталось тяжелое наследие. Наше хозяйственное положение сильно расшаталось: у нас во всем оказывается недостаток, начиная от хлеба насущного. Как армии, так и населению приходится переносить значительные лишения и в продовольствии, и во всей обстановке. Финансы наши находятся в в большом расстройстве и государственный долг растет не по дням, а по часам. Нельзя забывать, что каждый день войны обходится теперь уже около 40 миллионов рублей, причем задолженность России одним лишь иностранным кредиторам превысила десять миллиардов рублей. Ведь вся эта неурядица преимущественно ложится на народную массу, которой, главным образом, придется расплачиваться и по долговым обязательствам государства. Единственный выход из этих затруднений заключается в победе над неприятелем, которая укрепит нашу кредитоспособность, и в усиленном подъеме производительности, требующем чрезвычайного напряжения народного труда. Но для достижения этого необходим прежде всего порядок и доверие к руководителям государственного управления. Для достижения благоустройства мы обязаны оставить партийную вражду и объединиться на почве государственных интересов. Только этот путь и может привести к благоприятному выходу из окружающих затруднений».

В Саратове состоялось окончательное соглашение местных фабрикантов с представителями Совета рабочих депутатов по поводу введения восьмичасового рабочего дня.

На заседании Центрального Городского Продкомитета Петербурга выяснилось, что производство хлеба значительно упало. Предприниматели увидели в этом следствие введения восьмичасового рабочего дня.

Матросы-кронштадтцы на Невском проспекте

На крупном митинге в Кронштадте матросы и рабочие выдвинули требования: немедленно передать всю землю в руки народа, предоставить женщинам все права наравне с мужчинами, просить Петроградский Совет передать Временному Правительству требование немедленно предоставить условия, на которых должен быть заключен мир без аннексий и денежных контрибуций.

Министр финансов Терещенко давал интервью, в котором заявил:

«Впервые за время войны мы получили официальное извещение, что американское правительство, а не только банки, готово способствовать заключению нами кредитной операции в Соединенных Штатах. До сих пор, как известие, этот денежный рынок был для нас почти закрыт».

24 марта газета «Копейка» опубликовала материал «Охрана Романовых» о текущем состоянии семьи бывшего царя:

«Перемены

За последние дни несколько раз возбуждался вопрос о необходимости поручить охрану Александровского Царскосельского дворца местному гарнизону во главе с начальником гарнизона Кобылинским и комендантом города Мацеевичем. У ген. Корнилова состоялось по этому поводу совещание, в котором принял участие и военный министр А.И. Гучков. На этом совещании решено изолировать Николая II и Александру Федоровну от свиты, весь состав арестованных служителей и часть свиты перевезти в Петропавловскую крепость. В связи с изменением охраны Александровского дворца подал в отставку бывший комендант Царскосельского дворца штаб-ротмистр Коцебу.

Семья Романовых принимает участие в садовых работах

Семья Романовых

Здоровье детей Романовых постепенно восстанавливается. 19 марта Николай II с разрешения дворцового коменданта отправил в ставку на имя представителя английской армии ген. Уильямся телеграмму следующего содержания: «Дети поправляются. Самочувствие лучше. Николай». Генерал Уильямс был одним из близких друзей Николая II. После посещения министром юстиции Царского Села, вчера охрана двора перешла к местному гарнизону.

Поездка А.Ф. Керенского. 21 марта министр юстиции А.Ф. Керенский выезжал в Царское Село с целью ознакомиться на месте с порядком как внутренней, так и внешней охраны Царскосельского дворца и с порядком содержания Николая II и его семьи. Вместе с министром выезжал в Царское Село новый комендант Александровского дворца подполковник Коровиченко.

Все в порядке

В сопровождении Коровиченко, помощника комиссара министерства двора, царскосельского комиссара, начальника царскосельского гарнизона и коменданта Царского Села, министр лично обошел все помещения Александровского дворца. При обходе разъяснения о порядке содержания Николая II и его семьи давали бывший гофмаршал гр. Бенкендорф и князь Долгоруков. Затем министр юстиции лично осведомился у Николая II и его семьи об их здоровье и времяпрепровождении, на что им были получены вполне удовлетворительные ответы. Порядок внешней и внутренней охраны был признан министром вполне удовлетворительным, причем им были даны некоторые дополнительные инструкции лицам, ведающим охрану Александровского Царскосельского дворца»

Деникин в «Очерках русской смуты» пишет о своих разговорах 24 марта:

«С Корниловым я беседовал в доме военного министра, за обедом — единственное время его отдыха в течение дня. Корнилов — усталый, угрюмый и довольно пессимистически настроенный, рассказывал много о состоянии Петроградского гарнизона и своих взаимоотношениях с Советом. То обаяние, которым он пользовался в армии, здесь — в нездоровой атмосфере столицы, среди деморализованных войск — поблекло. Они митинговали, дезертировали, торговали за прилавком и на улице, нанимались дворниками, телохранителями, участвовали в налетах и самочинных обысках, но не несли службы. Подойти к их психологии боевому генералу было трудно. И, если часто ему удавалось личным презрением опасности, смелостью, метким, образным словом овладеть толпой во образе воинской части, то бывали случаи и другие, когда войска не выходили из казарм для встречи своего главнокомандующего, подымали свист, срывали георгиевский флажок с его автомобиля (финляндский гвардейский полк).

Лавр Корнилов в 1917 году

Общее политическое положение Корнилов определял так же, как и Крымов: отсутствие власти у правительства и неизбежность жестокой расчистки Петрограда. В одном они расходились: Корнилов упрямо надеялся еще, что ему удастся подчинить своему влиянию большую часть петроградского гарнизона — надежда, как известно, несбывшаяся».

24 марта Центральный Комитет Финляндской социал-демократической рабочей партии постановил отчислить большевикам 10 тысяч рублей, а также устроить дополнительный сбор средств в каждой партийной и профсоюзной организации на местах. Финский представитель был послан в бюро ЦК РСДРП (б).

Ленин 24 марта телеграфирует о подготовке к поездке в Россию:

«Выезжаем завтра в полдень в Германию. Платтен сопровождает поезд, просьба при­быть немедленно, расходы покроем. Привезите Ромен Роллана, если он в принципе согласен. Сделайте все возможное, чтобы привезти с собой Нэна или Грабера [члены правления социалистической партии Швейцарии]. Телегра­фируйте Народный Дом, Ульянову».

Справка ИА REGNUM:

Фридрих Платтен — швейцарский социалист, деятель междунарондого коммунистического движения. Друг Ленина помогавший ему оформиться в Цюрихе. Организовывал проезд большевиков и примкнувших к ним русских политэмигрантов через Германию и Финляндию.

Ромен Роллан — французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1915 г.). Среди основных его произведений — цикл пьес на тему французской революции («Дантон», «Робеспьер»), роман «Жан-Кристоф». Во время войны занимался активной антивоенной публицистикой. Поддержал обе русские революции.