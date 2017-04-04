Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Поисковики Ростовской области продолжают изучать территории Донского края, на которых в годы Великой Отечественной войны с армией гитлеровцев сражались деды и прадеды. Как сообщили ИА REGNUM в объединении «Миус-фронт» 4 апреля, найдена братская могила защитников Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

Vk.com/mius_front Каска времен Великой Отечественной войны

Вместе с останками солдат подняты чудом сохранившиеся медальоны и личные вещи, благодаря которым будут установлены имена героев. Сейчас ведётся работа над расшифровкой записей. Известно, что погибли бойцы в октябре 1941-го.

«На позиции вооруженных лишь стрелковым оружием красноармейцев шла атака за атакой. Немцев удавалось сдерживать ценой огромных потерь. Стояли насмерть. И тогда фашисты обрушили на оборону поредевших батальонов РККА удары артиллерии и авиации. Солдаты погибли от артогня и бомбовых ударов. Все найденные были кадровыми бойцами и по всей видимости проходили службу в 31-й Сталинградской дивизии, сражавшейся на подступах к Ростову в октябре 1941 года», — проинформировали поисковики.

По их словам, останки героев предадут земле в канун Дня Победы.

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Напомним, ранее поисковики нашли останки бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Информация о советских воинах оказалась доступна благодаря сохранившимся медальонам. Это Гаврил Кузьмич Прахнов 1908 года рождения и Петр Дмитриевич Лопатин 1909 года рождения. Они были земляками — из Алматинской области Казахстана. Связь с бойцом Лопатиным пропала 19 октября 41-го, с Прахновым — 7 ноября того же года. Теперь поисковики ищут родственников погибших.

Также поисковики возвращают воздушные экипажи. Так, в марте в районе села Русское близ реки Миус поисковики нашли фрагменты сбитого штурмовика Ил-2. По предварительной версии, экипаж штурмовика отправился на последнее боевое задание 19 августа 1943 года.

Имена героев известны. Летчиком Ил-2 был Борис Максимович Кучин 1923 года рождения. Ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением особого знака отличия — медали «Золотая Звезда». Фронтовик умер в 2007 году. Его напарник — воздушный стрелок Георгий Петрович Соколов 1916 года рождения — не вернулся с задания.

Как сообщало ИА REGNUM , близ станицы Елизаветинской Азовского района поисковики подняли истребитель Як-1. На месте обнаружения самолёта найдены останки лётчика, элементы его униформы и парашюта. Судьба экипажа пока ещё неизвестна.

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