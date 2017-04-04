Пекин, 4 апреля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в сеть очередную серию снимков обновленного кроссовера CS55 SUV от китайского автопроизводителя Changan. На новых снимках Changan CS55 был запечатлен прямо на складе предприятия в Шэньяне, где и осуществляется сборка новинки.

Pcauto.com.cn Changan CS55 SUV

Автомобиль будет впервые представлен публике в ходе международного автошоу в Шанхае, которое состоится в конце апреля. Старт продаж обновленного кроссовера намечен на третий квартал 2017 года, пишет «Тайпин цичэ».

Ранее представитель Changan заявил, что обновленный CS55 будет несколько длиннее своего предшественника. Габариты новинки составят 4500/1855/1690 мм при колесной базе в 2650 мм.

Кроссовер поступит в продажу лишь с одной версией двигателя. Китайские инженеры оснастили Changan CS55 SUV 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 156 л.с. Покупателям новинки предстоит сделать выбор между 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач и автоматической трансмиссией.

Changan CS55 SUV станет одним из самых бюджетных автомобилей в своем классе. Стоимость новинки в базовой комплектации не превысит 90 тыс. юаней. Автомобиль в самой полной комплектации обойдется покупателю в 110 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн Great Wall подтвердил информацию о готовящейся презентации новинки — рестайлинговой версии популярного в Китае кроссовера Great Wall WEY 02.