Ярославль, 4 апреля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В Ярославской области региональное правительство год не размещало на портале государственных услуг сведения о девяти государственных услугах в виде субсидий, предоставляемых департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре области.

Правительство Ярославской области

В апреле прошлого года эти субсидии появились, но информации о них на портале госуслуг не указывалась в течение года. Например, предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий в части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях; субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей; субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга; предоставление поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства и другие виды помощи государства.

Кроме этого на сайте была неверная информация о департаментах правительства области. В ходе мониторинга Единого портала государственных услуг прокуратурой области установлены факты наличия неполной и неактуальной информации об отдельных государственных услугах и органах исполнительной власти области их предоставляющих.

«Например, департамент энергетики и регулирования тарифов перестал существовать и вошел в департамент ЖКХ, а это не было отражено. Департамент промышленной политики и департамент инвестиционной политике слились в один, но это тоже не отражено на портале. Кроме этого были размещены некорректные тексты административных регламентов предоставления государственных услуг», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Ольга Гарина.

В правительстве области такие ошибки объяснили человечески фактором и исправили все недочеты. Но это была выборочная проверка нескольких департаментов и их услуг. Чтобы проверить все правительство области, со слов работников прокуратуру, нужно «посидеть» на портале госуслуг три-пять дней. Чиновники пообещали сами проверить актуальность и верность информации на портале.