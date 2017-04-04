Ярославль, 4 апреля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. 4 апреля в Ярославле на Воинском мемориальном кладбище в 15:00 состоится акция памяти погибших в результате теракта, произошедшего в Санкт-Петербурге. Как сообщил на своей странице в Facebook председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков, все желающие смогут возложить цветы к памятнику лениградцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Wikimedia.org Воинское мемориальное кладбище в Ярославле

Акция памяти пройдет при поддержке областных Союза десантников и организации блокадников Ленинграда.

По последним данным, в результате теракта в Санкт-Петербурге погибли 14 человек. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. На данный момент 49 пострадавших остаются в больницах, 13 отпущены на амбулаторное лечение.

Взрыв произошел около 14:40 на перегоне между станциями петербургского метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт». Впоследствии на станции метро «Площадь Восстания» было найдено еще одно самодельное взрывное устройство, его обезвредили саперы.