Ижевск, 4 апреля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Практика показывает, что в случаях, кода возникает «криминальное» прекращение полномочий главы региона, назначение на пост и.о. губернатора бывает внешним, считает политолог, член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с задержанием главы Удмуртии Александра Соловьева

Udmurt.ru Совещание руководителей органов местного самоуправления Удмуртии

«В этих случаях следствие занимается не только персонально арестованным руководителям, оно занимается в том числе и анализом всей его деятельности и анализом его команды. Если сейчас в республике эта практика будет изменена, я лично очень сильно удивлюсь, если исполнение обязанностей доверят кому-то из местных. Скорее всего будет реализованы та же самая схема внешнего управления и в регион будет прислан человек, возможно с генеральскими погонами», — отметил политолог.

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Комментируя персону сопредседателя центрального штаба ОНФ, секретаря Общественной палаты РФ, первого вице-президента «Опоры России"Александра Бречалова, которого в ряде СМИ уже назвали наиболее вероятным кандидатом на пост и.о. главы Удмуртии, Семенов заявил, что «он, конечно не генерал, но до недавнего времени обладал генеральскими полномочиями»: «Формально он, конечно, не из силовиков. Бречалов относится к той самой новой когорте молодых управленцев, которые сейчас все чаще и чаще возникают в виде кандидатов в губернаторы. Молодой, энергичный, уже зарекомендовавший себя с достаточно серьезной стороны человек, который вписывается в новый федеральный центр».

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«Таким образом, в случае лишения Соловьева поста главы Удмуртии, и.о. главы республики будет назначен «человек из внешнего мира». А вот как дальше будет складываться ситуация? Можно ожидать, что на выборах главы региона будут представлены и какие-то местные политики и руководители», — считает Семенов.

«При этом в качестве возможных конкурентов действующему и.о. нужно будет рассматривать не представителей партии «Единая Россия», которые выполняют функции, скорее всего, технических кандидатов. Рассматривать надо представителей других парламентских партий. В некоторых регионах сильны лидеры КПРФ, в некоторых регионах — лидеры «Справедливой России». Это и депутаты Госдумы многих созывов, и члены Совета Федерации. Ситуация далеко не монохромна во всех регионах», — подытожил Семенов.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают в получении взяток на общую сумму около 140 млн рублей. Факты преступных действий Соловьева выявлены СК РФ совместно с оперативными службами ФСБ России.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

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За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Соловьев был задержан утром 4 апреля 2017 года и этапирован в Москву для проведения следственных действий.