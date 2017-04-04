Ярославль, 4 апреля, 2017, 11:55 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

25 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин планирует посетить Ярославль. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер намерен ознакомиться с первыми результатами работы временно исполняющих обязанности глав Ярославской и Новгородской областей.

Ярославские политические эксперты в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразили общее мнение, что визит главы государства в регион связан с предстоящими губернаторскими выборами.

«Я думаю, что эта встреча свидетельствует о начале избирательной кампании по выборам губернатора Ярославской области. Несомненно, президент обладает большим уровнем поддержки населения. Его визит, мне кажется, будет использован для того, чтобы народ все больше проникался доверием к временно исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Миронову. В поддержку Миронова не раз высказывалась Валентина Терешкова, Владимир Путин уже приезжал в Ярославль и упомянул Ярославскую область в своем послании Федеральному Собранию. Область находится под вниманием президента — Владимир Владимирович переживает за свою креатуру», — считает политтехнолог Татьяна Капустина.

Поддержка Дмитрия Миронова президентом может быть выражена в конкретной материальной форме.

«У меня есть ощущение, что президент подозревает, что дела в регионе идут не сильно хорошо, и, думаю, что цель визита — показать единство президента и Миронова. С другой стороны, возможно, Владимир Путин привезет в Ярославль и какие-то «предвыборные подарки», которые будут озвучены в ходе визита. Например, финансирование под Карабулинскую развязку. Год назад, когда президент здесь был на заседании Госсовета, экс-губернатор Ястребов предоставил проектно-сметную документацию. Было бы логично предположить, что теперь финансирование будет положено на блюдечке, что сыграет в плюс и врио губернатора Дмитрию Миронову, и президенту, и ярославцам», — считает политолог и социолог Евгений Голубев.

Политтехнолог Андрей Становой разделяет всю политическую кампанию Дмитрия Миронова на этапы, связанные с визитами президента России в регион. По его мнению, приезд Путина на заседание госсовета в марте 2016 года — это знакомство Дмитрия Миронова с будущим местом работы, второй приезд, в ноябре 2016-го — начало публичной кампании Дмитрия Миронова, апогеем которой стала презентация программы развития области «10 точек роста».

«Визит главы государства в регион — всегда хорошо. Накануне всегда подтягиваются хвосты, многое доделывается. Я полагаю, что визит Владимира Путина принесет новый этап кампании, это будет прямая избирательная кампания Миронова на пост главы области. Миронов ознакомился с регионом, продемонстрировал навыки и умения. Следующий этап — окончательная легитимация, своего рода благословение президента на реализацию программы Миронова», — уверен Андрей Становой.

Однако вполне возможно, что визит Владимира Путина прежде всего связан с другим знаковым событием в Ярославской области — НПО «САТУРН» в Рыбинске готово к запуску сборочно-испытательного комплекса для корабельных силовых установок.